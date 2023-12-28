В Германии считают, что Европа не сможет компенсировать помощь США для Украины

"Вряд ли возможно просто компенсировать то, чего американцы достигли к этому времени ни в материальном, ни в денежном плане. Но, конечно, в этом случае мы, европейцы, должны будем усилить нашу поддержку Украины", - сказал немецкий политик.

Помощь Украине от США

Напомним, в Конгрессе США не смогли одобрить запрос Джо Байдена на выделение более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности до конца 2023 года. В этом запросе более 60 млрд долларов предусмотрено для Украины.

Главным камнем преткновения стали республиканцы, отказывавшиеся поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.

20 декабря стало известно, что Конгресс ушел на каникулы без одобрения запроса Байдена. При этом средств, предусмотренных на помощь Украине, в США осталось на один пакет военной помощи.

22 декабря президент США Джо Байден подписал законопроект о ежегодных расходах на оборону, в котором предусмотрена рекордная сумма для Пентагона 886 миллиардов долларов. В нем указывается также помощь для Украины, а именно выделение 300 млн долларов.

А вчера госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов.