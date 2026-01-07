У Німеччині вважають потрібним готувати військовий захист України після можливого миру

Німецький міністр наголосив на потребі у плануванні української оборони навіть після укладення мирної угоди. Він також заявив про необхідність надання надійних гарантій безпеки.

"Для мене важливо, щоб країни, які підтримують Україну, розробили конкретні заходи для забезпечення можливого політичного завершення російської агресії в Україні", - зазначив Пісторіус.

Він додав, що зараз треба зосередитися на "надійних і тривалих гарантіях" для України, на відміну від Будапештського меморандуму 1994 року.

Міністр оборони Німеччини також прокоментував слова канцлера країни Фрідріха Мерца щодо того, що Бундесвер забезпечуватиме безпеку потенційного перемир'я. Зокрема, братиме участь у цій операції, але на території НАТО поблизу кордону, а не в Україні.

"Передумовою для цього є те, щоб Путін нарешті був серйозно налаштований на припинення вогню і припинив жорстокі вбивства", - зазначив він.

Пісторіус зауважив, що в країнах НАТО мають бути напоготові сили на випадок нової агресії з боку Росії. За його словами, це посилить "стримувальні та оборонні можливості" проти країни-агресорки.