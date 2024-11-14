В Німеччині визначили фаворита на посаду наступного канцлера: результати опитування

Згідно з опитуванням:

39% респондентів бажали б бачити Пісторіуса наступним канцлером;

25% віддали голос за лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Мерца.

Серед прихильників ХДС й Християнсько-соціального союзу (ХСС) 22% також віддали підтримку Пісторіусу.

Водночас серед прихильників Соціал-демократичної партії Німеччини 58% опитаних бажали б бачити наступним канцлером чинного голову Міністерства оборони, тоді як Шольца підтримують 30%.

Лише 13% від усіх виборців вважають, що Шольц має бути кандидатом на посаду канцлера від своєї партії на майбутніх виборах.

Вибори у Німеччині

У Німеччині заговорили про можливість дострокових виборів після розпаду коаліції, очолюваної канцлером Олафом Шольцом. Останній заявив про готовність винести питання довіри до уряду на розгляд Бундестагу. Водночас опозиційні партії розглядають варіант створення нової коаліції з партією Шольца, але без його участі.

Дострокові вибори можуть мати вплив не лише на внутрішню політику Німеччини, а й на її зовнішню політику, зокрема у відносинах з Україною. Зміна уряду може вплинути на позицію Берліна щодо військової та фінансової підтримки Києва. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.