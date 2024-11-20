Пошкодження кабелів у Балтійському морі. Капітаном судна міг бути росіянин, - BILD

У Балтійському морі виявили кілька пошкоджених кораблів. Китайським судном, яке підозрюють у пошкодженні кабелів, міг керувати громадянин Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD .

Німецька федеральна поліція долучилася до розслідування можливого пошкодження телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі, співпрацюючи з Фінляндією та Швецією.

Як повідомляє видання, для допомоги у цій справі буде залучено корабель берегової охорони Німеччини, який незабаром вирушить до місця подій.

Що сталось з кабелями в Балтійському морі

Напередодні одразу два підводних телекомунікаційних кабелі, прокладені дном Балтійського моря, вийшли з ладу. Один із кабелів завдовжки понад тисячу кілометрів з'єднував Гельсінкі й німецьке місто Росток.

Причина несправності поки що не встановлена, зараз проводиться розслідування.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус уже припустив, що пошкодження підводних кабелів було "навмисним".

За однією з версій, кабелі міг обірвати спущений у воду якір або донний трал. Під підозру потрапило китайське вантажне судно Yi Peng 3. Корабель привернув увагу своїми дивними маршрутами, тому два судна ВМС Данії пішли за ним.

Видання повідомило, що згідно з повідомленнями в соціальних мережах, данці, очевидно, наздогнали Yi Peng 3 і зупинили його. Капітаном судна виявився громадянин Росії.