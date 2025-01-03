В Німеччині виступили за введення миротворців в Україну

У Німеччині виступили за введення миротворців в Україну. Іншої альтернативи немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Бундестагу від ХДС Родеріха Кізеветтера.

Політик із питань безпеки ХДС вважає, що альтернативи розміщенню солдат Бундесверу в Україні після закінчення війни немає.

"Як найсильніша економічна країна в Європі, Німеччина повинна бути готова зробити значний внесок у забезпечення миру та європейської архітектури безпеки", - сказав він.

З його точки зору, Німеччина зобов'язана вчасно втягнутися в Україну "з міцно оснащеними військами", а виключити це було б недбалістю.

Кізеветтер продовжив, що участь Німеччини має відбуватися в рамках ЄС і НАТО.