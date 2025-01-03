В Германии выступили за введение миротворцев в Украину. Другой альтернативы нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Бундестага от ХДС Родериха Кизеветтера.

Политик по вопросам безопасности ХДС считает, что альтернативы размещению солдат Бундесвера в Украине после окончания войны нет.

"Как самая сильная экономическая страна в Европе, Германия должна быть готова внести значительный вклад в обеспечение мира и европейской архитектуры безопасности", - сказал он.

С его точки зрения, Германия обязана вовремя втянуться в Украину "с прочно оснащенными войсками", а исключить это было бы халатностью.

Кизеветтер продолжил, что участие Германии должно происходить в рамках ЕС и НАТО.