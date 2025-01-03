В Германии выступили за введение миротворцев в Украину
В Германии выступили за введение миротворцев в Украину. Другой альтернативы нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Бундестага от ХДС Родериха Кизеветтера.
Политик по вопросам безопасности ХДС считает, что альтернативы размещению солдат Бундесвера в Украине после окончания войны нет.
"Как самая сильная экономическая страна в Европе, Германия должна быть готова внести значительный вклад в обеспечение мира и европейской архитектуры безопасности", - сказал он.
С его точки зрения, Германия обязана вовремя втянуться в Украину "с прочно оснащенными войсками", а исключить это было бы халатностью.
Кизеветтер продолжил, что участие Германии должно происходить в рамках ЕС и НАТО.
"Миротворческие силы являются эффективными и, учитывая наши ограниченные материальные и человеческие ресурсы в Европе, реалистичными, когда миротворческие силы можно отнести к европейской и трансатлантической архитектуре безопасности, а следовательно и к НАТО, поскольку ядерный защитный щит также касается Украины", - констатировал он.
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В то же время не все политики Германии настолько благосклонны к Украине в вопросе введения миротворцев. В частности, председатель Комитета Европарламента по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, наоборот, уклонилась от обязательств по немецкой миссии в Украине.
"В будущих мирных переговорах ни Россия, ни США не должны решать за Европу", - сказала она.
По ее мнению, ЕС должен взять на себя ответственность, а больше можно будет сказать только после завершения боевых действий.
В свою очередь, большинство немцев, а именно 56%, поддержали бы размещение международных миротворческих сил в Украине в случае прекращения огня, о чем свидетельствуют данные опроса. Однако только 23% выступают за привлечение немецких солдат, 33% не хотят этого.
Напомним, в начале декабря канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность направления немецких миротворцев в Украину. По крайней мере пока в стране идет война.
Уже в конце декабря Шольц еще раз подтвердил свою позицию относительно миротворцев, заявив, что разговоры о возможности размещения в Украине в будущем европейского миротворческого контингента пока преждевременны.
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