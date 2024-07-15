У Німеччині відреагували на погрози РФ та відповіли, навіщо розмістять зброю США

За його словами, у Німеччині взяли до уваги чергові погрози Кремля і речника російського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова. Однак у них немає нічого нового.

"Нічого нового Пєсков не сказав, адже позиція відома: російське військово-політичне керівництво давно вже націлилися на європейські столиці", - сказав Гебештрайт.

Водночас він заявив, що такі заяви необхідно завжди сприймати серйозно. При цьому наразі не можливо обговорювати можливі ініціативи із роззброєння з російською стороною, адже "Росія поводиться набагато агресивніше зі своїми сусідами, ніж раніше".

Він також зауважив, що рішення США розмістити у 2026 році зброю великої дальності в Німеччині пов’язане саме з тим, що змінилася безпекова ситуація. А Росія кілька років тому вийшло з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).

"Тому експерти з безпеки сходяться у думці про необхідність неядерної компоненти стримування у центрі Європи, зокрема в Німеччині", - сказав Гебештрайт.

Він розповів, що Берлін веде перемовини з Великою Британією, Францією, Італією та іншими країнами щодо розробки зброї, і поки Європа розроблятиме власну зброю, що потребує часу, США вирішили паралельно з 2026 року розмістити деякі зі своїх систем. За його словами, уряд ФРН вітає таке рішення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вже з наступного року Сполучені Штати Америки розпочнуть розміщення в Німеччині далекобійних ударних систем, включно з гіперзвуковою зброєю. Водночас у НАТО вже розробило план оборони на випадок можливого нападу Росії, але військовий блок все ще прагне посилити свої можливості.

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