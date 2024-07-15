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В Германии отреагировали на угрозы РФ и ответили, зачем разместят оружие США

Фото: Штеффен Гебештрайт (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Решение США разместить в Германии ракеты большой и средней дальности преследует цель сдерживания агрессии России, а ее угрозы по этому поводу не являются новыми.

Об этом заявил спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, в Германии приняли во внимание очередные угрозы Кремля и представителя российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова. Однако у них нет ничего нового.

"Ничего нового Песков не сказал, ведь позиция известна: российское военно-политическое руководство давно уже нацелилось на европейские столицы", - сказал Гебештрайт.

В то же время, он заявил, что такие заявления необходимо всегда воспринимать серьезно. При этом пока невозможно обсуждать возможные инициативы по разоружению с российской стороной, ведь "Россия ведет себя гораздо агрессивнее со своими соседями, чем раньше".

Он также отметил, что решение США разместить в 2026 году оружие большой дальности в Германии связано именно с тем, что изменилась ситуация с безопасностью. Россия же несколько лет назад вышла из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ГРСМД).

"Поэтому эксперты по безопасности сходятся во мнении о необходимости неядерного компонента сдерживания в центре Европы, в частности, в Германии", - сказал Гебештрайт.

Он рассказал, что Берлин ведет переговоры с Великобританией, Францией, Италией и другими странами по разработке оружия, и пока Европа будет разрабатывать собственное оружие, которое требует времени, США решили параллельно с 2026 года разместить некоторые из своих систем. По его словам, правительство ФРГ приветствует такое решение.

Ранее РБК-Украина сообщало, что уже со следующего года Соединенные Штаты Америки начнут размещение в Германии дальнобойных ударных систем, включая гиперзвуковое оружие. В то же время, НАТО уже разработало план обороны на случай возможного нападения России, но военный блок все еще стремится усилить свои возможности.

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