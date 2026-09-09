Неочікувана заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про "початок справжньої війни" між РФ і Німеччиною є ознакою відчаю.

Німецький дипломат розкритикував слова російського колеги та звинуватив його у поширенні неправди.

Йдеться про заяву, в якій Лавров обурився звинуваченнями Берліна на адресу Москви. Як відомо, ФРН вважає саме Росію відповідальною за атаку дронів на аеропорт Лейпциг/Галле.

На переконання Вадефуля, глава МЗС РФ чудово усвідомлює провину Москви та знає про реакцію Німеччини на неї.

Він також припустив, що заява Лаврова, зроблена в день виборів у Саксонії-Ангальт, могла бути спробою створити додаткову невизначеність у німецькому суспільстві.

Вадефуль наголосив, що російська влада використовує доступні їй інструменти для впливу на суспільство, однак Німеччина не буде піддаватися залякуванню.

Риторичну ескалацію з боку Лаврова німецький міністр назвав "певним проявом російського відчаю".

На цьому тлі німецький дипломат нагадав, що Росія "не досягла такого успіху в цій війні (проти України - ред.), як сподівалася", тому що "війна мала закінчитися за кілька днів - а тепер вона триває вже п'ятий рік".