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У Німеччині відповіли на заяву Лаврова про "початок справжньої війни" з РФ

11:18 09.09.2026 Ср
2 хв
Глава німецького МЗС розкрив головну мету російського дипломата
aimg Юлія Капітонова
У Німеччині відповіли на заяву Лаврова про "початок справжньої війни" з РФ Фото: Йоганн Вадефуль, глава МЗС Німеччини (Getty Images)
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Неочікувана заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про "початок справжньої війни" між РФ і Німеччиною є ознакою відчаю.

Таку думку висловив очільник МЗС ФРН Йоганн Вадефуль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Німецький дипломат розкритикував слова російського колеги та звинуватив його у поширенні неправди.

Йдеться про заяву, в якій Лавров обурився звинуваченнями Берліна на адресу Москви. Як відомо, ФРН вважає саме Росію відповідальною за атаку дронів на аеропорт Лейпциг/Галле.

На переконання Вадефуля, глава МЗС РФ чудово усвідомлює провину Москви та знає про реакцію Німеччини на неї.

Він також припустив, що заява Лаврова, зроблена в день виборів у Саксонії-Ангальт, могла бути спробою створити додаткову невизначеність у німецькому суспільстві.

Вадефуль наголосив, що російська влада використовує доступні їй інструменти для впливу на суспільство, однак Німеччина не буде піддаватися залякуванню.

Риторичну ескалацію з боку Лаврова німецький міністр назвав "певним проявом російського відчаю".

На цьому тлі німецький дипломат нагадав, що Росія "не досягла такого успіху в цій війні (проти України - ред.), як сподівалася", тому що "війна мала закінчитися за кілька днів - а тепер вона триває вже п'ятий рік".

Погіршення відносин між Німеччиною та Росією

У ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпцига неподалік українського транспортного літака Ан-124 "Руслан" виявили підозрілий предмет. Через інцидент роботу летовища тимчасово призупинили. Пізніше з'ясувалося, що це був безпілотник.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт назвав подію "новим рівнем небезпеки" для країни та одним із проявів гібридної загрози.

Після інциденту німецькі ЗМІ висунули версію, що український літак міг перевозити боєприпаси. Також повідомлялося, що дрон начебто зіткнувся в повітрі з іншим безпілотником. Однак авіакомпанія "Антонов" спростувала цю інформацію.

Згодом з'ясувалося, що безпілотник влучив у найбільш вразливу ділянку крила Ан-124.

1 вересня Німеччина офіційно звинуватила РФ в скоєнні атаки в аеропорту Лейпцига.

А за кілька днів Лавров публічно заявив про "початок справжньої війни" з Німеччиною.

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