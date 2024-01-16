Німецька опозиція хоче, щоб Бундестаг проголосував за передачу Taurus Україні

Німецька опозиційна партія Християнсько-демократичний союз хоче, щоб питання передачі Україні далекобійних ракет Taurus було винесено на голосування у Бундестазі.

Про це заявив лідер фракції ХДС Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv .

За його словами, депутати ХДС у Бундестазі хочуть, щоб завтра, 17 січня, вдень внести до парламенту пропозицію про резолюцію, яка передбачатиме Taurus для України.

Голосування має відбутися після доповіді уповноваженої з питань оборони Єви Хегль від Соціал-демократичної партії Німеччини.

"Ми вважаємо, що ситуація в Україні стає дедалі критичнішою", - зазначив Мерц.

За його словами, українські військові нібито поки що не мають перспектив відтіснити російські війська. Але крилаті ракети Taurus могли б допомогти ЗСУ змінити це.

Він також закликав членів німецького уряду підтримати таку ініціативу.

Taurus для України

Нагадаємо, Україна запросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів ще минулого року.

При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти такої ідеї. Він переживає, що за допомогою подібного озброєння Україна може завдавати ракетних ударів по території Росії.

Раніше стало відомо, що у зв'язку з позицією Шольца з цього питання на нього зростає політичний тиск.