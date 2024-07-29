У Німеччині відповіли на погрози Путіна через ракети Tomahawk

Російський диктатор Володимир Путін не зможе залякати Німеччину погрозами через плани США розмістити на території країни далекобійні ракети Tomahawk.

Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv .

Він нагадав, що Росія вже багато років поповнює запаси своїх озброєнь та веде агресивну війну проти України. Тому Берлін має на це відреагувати.

Що заявив Путін

Нагадаємо, російський диктатор нещодавно почав погрожувати, що Росія "буде змушена" скасувати "односторонній мораторій" на розміщення ударних засобів малого та середнього радіусу дії в Європі.

Таке рішення Кремль хоче здійснити у випадку, якщо США перекинуть до Німеччини частину своїх далекобійних ракет Tomahawk.

Путін пояснював це тим, що у разі перекидання ракет у зоні їх ураження будуть "важливі об'єкти РФ", у тому числі державного та військового управління.

До речі, США та Німеччина домовилися про розміщення Tomahawk на німецькій території під час саміту НАТО, який відбувся 9-11 липня у Вашингтоні.

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