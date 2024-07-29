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У Німеччині відповіли на погрози Путіна через ракети Tomahawk

Понеділок 29 липня 2024 15:35
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У Німеччині відповіли на погрози Путіна через ракети Tomahawk Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін не зможе залякати Німеччину погрозами через плани США розмістити на території країни далекобійні ракети Tomahawk.

Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv.

"Нас не залякати подібними заявами", - наголосив представник МЗС, коментуючи нещодавні заяви глави Кремля.

Він нагадав, що Росія вже багато років поповнює запаси своїх озброєнь та веде агресивну війну проти України. Тому Берлін має на це відреагувати.

Що заявив Путін

Нагадаємо, російський диктатор нещодавно почав погрожувати, що Росія "буде змушена" скасувати "односторонній мораторій" на розміщення ударних засобів малого та середнього радіусу дії в Європі.

Таке рішення Кремль хоче здійснити у випадку, якщо США перекинуть до Німеччини частину своїх далекобійних ракет Tomahawk.

Путін пояснював це тим, що у разі перекидання ракет у зоні їх ураження будуть "важливі об'єкти РФ", у тому числі державного та військового управління.

До речі, США та Німеччина домовилися про розміщення Tomahawk на німецькій території під час саміту НАТО, який відбувся 9-11 липня у Вашингтоні.

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