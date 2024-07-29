В Германии ответили на угрозы Путина из-за ракет Tomahawk

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv .

Он напомнил, что Россия уже много лет пополняет запасы своих вооружений и ведет агрессивную войну против Украины. Поэтому Берлин должен на это отреагировать.

Что заявил Путин

Напомним, российский диктатор недавно начал угрожать, что Россия "будет вынуждена" отменить "односторонний мораторий" на размещение ударных средств малого и среднего радиуса действия в Европе.

Такое решение Кремль хочет осуществить в случае, если США перебросят в Германию часть своих дальнобойных ракет Tomahawk.

Путин объяснял это тем, что в случае переброски ракет в зоне их поражения будут находиться "важные объекты РФ", в том числе государственного и военного управления.

К слову, США и Германия договорились о размещении Tomahawk на немецкой территории в ходе саммита НАТО, который прошел 9-11 июля в Вашингтоне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.