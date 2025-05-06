В Германии отложили второй тур выборов канцлера, - Bild

Германия перенесла второй тур выборов канцлера после того, как Фридрих Мерц не получил необходимого количества голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Согласно данным Bild, сегодня Бундестаг точно не будет проводить второй тур голосований. В частности эту информацию подтвердил и генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеманн.

Провальный первый тур

После распада светофорной коалиции в Германии прошли досрочные выборы в Бундестаг. 23 февраля на парламентских выборах победил блок ХДС и Христианско-социального союзов (ХСС), который возглавляет Мерц. После этого вел диалог по формированию коалиции, которую в конце концов сформировал с Социал-демократической партией.

В частности вчера, 5 мая, в Германии состоялась церемония проводов Олафа Шольца с должности канцлера.

Сегодня же, 6 мая, Мерц провалился в первом туре голосований и не получил необходимого большинства голосов в Бундестаге для избрания канцлером. Ему необходимо было получить 316 голосов, но результаты в итоге оказались другими:

"за" - 310 голосов;

"против" - 307 голосов;

воздержались - 3.

Как писали местные СМИ, это первый случай в истории федеративной Германии, когда ранее назначенный канцлер потерпел неудачу в Бундестаге после федеральных выборов и успешных коалиционных переговоров.