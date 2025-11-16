У Німеччині вибухнув скандал через аукціон речей жертв Голокосту

Аукціонний дім Felzmann у місті Нойс, неподалік Дюссельдорфа, запланував 18 листопада провести торги під назвою "Система терору. Том ІІ". На аукціоні заплановано було продати десятки документів та особистих предметів людей, яких свого часу переслідував нацистський режим.

От тільки Міжнародний комітет Освенціма (IAC) різко засудив подію та закликав негайно її скасувати.

Виконавчий віцепрезидент IAC Крістоф Гойбнер назвав аукціон "цинічним та ганебним", підкресливши, що історія жертв Голокосту "перетворюється на товар для наживи". Він наголосив, що подібні матеріали мають зберігатися у родинах, музеях або меморіальних комплексах, а не "опинятися під молотком".

Що саме виставлено на продаж

У каталозі Felzmann - численні документи та артефакти періоду 1933-1945 років, зокрема:

документи нацистів про примусову стерилізацію у концтаборі Дахау;

матеріали про підприємства, які нацисти незаконно відібрали у власників-євреїв;

паспорти та посвідчення тих, кому вдалося втекти від переслідувань до Чилі чи Аргентини;

"рятівні документи", включно з формою звільнення в'язня концтабору Маутгаузен;

три щоденники невідомого польського єврея, який пережив війну.

Особливе обурення викликали поношені жовті зірки Давида з Бухенвальда та нарукавні пов'язки з цією ж символікою - особисті речі жертв, які фахівці вважають абсолютно недопустимими для продажу.

Крім того, на торгах є пропагандистські матеріали Третього Рейху: нацистські буклети, плакати та інші предмети того часу.

Скандал навколо аукціону посилив дискусію в Німеччині щодо етики торгівлі історичними артефактами, особливо такими, що безпосередньо пов'язані з трагедією Голокосту.

Комітет Освенціма наголосив: продаж особистих речей жертв - це не просто неповага, а "комерційна експлуатація страждання".