Багато міст через злочини нацистів залишилися без єврейських громад, – історик

Світ відзначає Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 27 січня. У цей день у 1945 році було звільнено в’язнів концтабору Аушвіц в польському Освенцимі. Ця дата нагадує про мільйони євреїв та інших жертв нацистського терору, а також слугує застереженням для людства, щоб подібні трагедії не повторювалися.

Що відбулося з єврейськими громадами в Україні через злочини нацистів в інтерв’ю РБК-Україна розповів історик Анатолій Подольський.

Він зазначає, що до Другої світової війни в Україні найбільші єврейські громади існували у Львові, Одесі, Києві, Дніпропетровську та Харкові. Проте внаслідок нацистського геноциду більшість із них були знищені. Символом цих жахливих злочинів став Бабин Яр у Києві, хоча місця масових розстрілів євреїв – так звані "Бабині Яри" – розкидані по всій Україні.

У Східній Галичині, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській областях, у Дрогобичі існували великі єврейські громади. У Східній Галичині було вбито близько 400 тисяч євреїв. На Волині, у містах Луцьк, Рівне та їхніх околицях, загинули близько 120 тисяч людей. Частину людей стратили на місці, інших депортували до таборів смерті Белжець і Собібор у Польщі.

Через ці злочини багато українських міст і містечок залишилися без єврейських громад, адже на момент приходу нацистів місцеве єврейське населення було масово винищене. Загалом дослідники зафіксували близько 2000 місць масових поховань українських євреїв.

Утім, євреям, які пережили Голокост, часто вдавалося вижити завдяки українцям, які, ризикуючи власним життям, рятували своїх сусідів і співгромадян. Їх називають Праведниками народів світу.