У Німеччині вдесятеро зросла кількість українців: що стало причиною

За даними німецького МВС, кількість заяв від молодих чоловіків цієї вікової групи зросла з приблизно 100 на тиждень до близько 1000 після набуття чинності нових правил. Наразі, як зазначили у відомстві, "неможливо оцінити, чи є це тимчасовим явищем".

Також у Німеччині фіксують загальне зростання кількості українців, які прибувають до країни. Якщо у травні через систему реєстрації Free було розподілено 7961 особу, то в серпні - 11 277, а у вересні - вже 18 755.

Українці, які шукають захист у Німеччині, мають окремий правовий статус, відмінний від статусу біженців. Вони отримують дозвіл на проживання за параграфом 24 Закону про перебування, що забезпечує право на негайний доступ до роботи та соціальних виплат.