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В Германии убили украинскую беженку: ее мать и ребенок пропали без вести

Хоккенгайм, Четверг 14 марта 2024 02:44
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В Германии убили украинскую беженку: ее мать и ребенок пропали без вести Фото: в Германии убили украинскую беженку: ее мать и ребенок пропали без вести (facebook.com)
Автор: Ксения Вертебная

В четверг, 7 марта, прохожий обнаружил тело женщины, находившейся на пешеходной дорожке в Хокенгайме. Немецкая полиция пятый день разыскивает 5-недельную дочь и мать погибшей, пропавших без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

По результату вскрытия убитой оказалась 27-летняя украинка Маргарита Разас. Раньше ее считали пропавшей без вести. Следователи предполагают, что она скончалась в результате насилия.

Пятинедельная дочь и мать погибшей Марина Стеценко пропали без вести. По словам немецких стражей порядка, именно ее считают главным свидетелем как в смерти женщины, так и в исчезновении маленького ребенка.

Территория вокруг места преступления на берегу Рейна была обследована с помощью служебных собак, чтобы найти возможные средства преступления и подсказки. К делу привлечены 60 правоохранителей и служебных собак.

Фото: в Германии убили украинскую беженку: ее мать и ребенок пропали без вести (Bild)

Напомним, в России силовики убили белорусского активиста . Он выступал против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Российские силовики говорят, что мужчина сопротивлялся при задержании, поэтому был застрелен.

Его пытались задержать по делу о "подготовке теракта", которое было открыто против гражданина в тот же день. В России заявили, что мужчина пытался взорвать администрацию в городе Олонец и поддерживал вооруженные силы Украины.

Кроме того, в Германии убили украинского баскетболиста . В штаб-квартире полиции Эссена задержана группа лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Среди задержанных есть два человека, в возрасте 14 и 15 лет, из городов Гельзенкирхен и Герне. Сначала их арестовали, но позже 14-летнего немца с греческими корнями освободили из-под стражи.

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