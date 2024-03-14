Фото: в Германии убили украинскую беженку: ее мать и ребенок пропали без вести (facebook.com)

В четверг, 7 марта, прохожий обнаружил тело женщины, находившейся на пешеходной дорожке в Хокенгайме. Немецкая полиция пятый день разыскивает 5-недельную дочь и мать погибшей, пропавших без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

По результату вскрытия убитой оказалась 27-летняя украинка Маргарита Разас. Раньше ее считали пропавшей без вести. Следователи предполагают, что она скончалась в результате насилия. Пятинедельная дочь и мать погибшей Марина Стеценко пропали без вести. По словам немецких стражей порядка, именно ее считают главным свидетелем как в смерти женщины, так и в исчезновении маленького ребенка. Территория вокруг места преступления на берегу Рейна была обследована с помощью служебных собак, чтобы найти возможные средства преступления и подсказки. К делу привлечены 60 правоохранителей и служебных собак. Фото: в Германии убили украинскую беженку: ее мать и ребенок пропали без вести (Bild)