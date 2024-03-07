Виступав проти режиму Лукашенка. У Росії силовики вбили білоруського активіста, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Astra .

Російська ФСБ заявила, що її співробітники 6 березня "нейтралізували" 49-річного білоруса Миколу Алєксєєва. Це сталося у Карелії, на північному заході Росії.

Фото: Микола Алєксєєв (t.me/astrapress)

Російські силовики стверджують, що чоловік нібито чинив опір при затримані, тому був вбитий. Його хотіли затримати у рамках справи про "підготовку теракту", яку проти білоруса відкрили того ж дня. У Росії заявляють, що чоловік нібито хотів підірвати адміністрацію у місті Олонєц, а також підтримував Збройні сили України.

Микола Алєксєєв був учасником акцій протесту у 2020 році, коли владу у Білорусі захопив Олександр Лукашенко. Він розміщував у соцмережах повідомлення про порушення прав людини у Білорусі.

ЗМІ не змогли встановити, яким чином та за яких обставин білорус опинився в Росії.

Протести у Білорусі у 2020 році

Нагадаємо, Білорусь сколихнули протести у 2020 році на тлі проведення президентських виборів. Як відомо, результати були сфальсифіковані, а перемогу нібито отримав Олександр Лукашенко. Білоруська опозиція вимушена була покинути країну.

Нещодавно у Білорусі вперше після масових протестів пройшли "вибори" депутатів парламенту та місцевих рад, але без міжнародних спостерігачів. Тоді лідер білоруського режиму Лукашенко заявив, що знову йтиме у президенти.