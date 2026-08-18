В Германии украинец готовил диверсии по заказу РФ: его осудили
В Германии суд вынес приговор украинцу, обвинившемуся в шпионаже и подготовке диверсий в пользу России. Мужчину приговорили к 1 году и 3 месяцам лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpa.
Решение принял Высший региональный суд Штутгарта. Двух других украинцев, проходивших по этому делу, суд оправдал.
По материалам дела, осужденный организовал отправку двух посылок с GPS-трекерами. Суд пришел к выводу, что он, вероятно, понимал возможное назначение этих устройств – слежку за объектами, которые могли стать целями будущих диверсий.
Председательствующий судья также отметил, что мужчина мог отдавать себе отчет: поручение он получил через посредника от российского государственного органа.
В то же время, доказательств того, что конкретные диверсионные атаки уже были детально спланированы, суд не нашел.
Что известно о деле
Трое мужчин в возрасте 22, 25 и 30 лет были задержаны в мае прошлого года. Задержания прошли в Кельне и Констанце в Германии, а также в швейцарском кантоне Тургау.
Их обвинили в участии в сговоре с целью саботажа транспортной сети компании по доставке посылок.
По версии прокуратуры, в марте 2025 года мужчины по доверенности российской разведки отправили две посылки с GPS-трекерами. Их должны были направить в Украину через украинскую почтовую службу. Устройства должны были помочь собрать информацию о маршрутах и особенностях работы компании.
По данным обвинения, российская сторона якобы передала поручение через посредников из Мариуполя.
Следующим этапом, как утверждала прокуратура, должна была стать отправка посылок с зажигательными устройствами. Они должны были сработать во время транспортировки.
Прокуроры заявляли, что таким образом планировалось нанести как можно больше вреда и посеять ощущение опасности среди населения. В то же время подготовку разоблачили еще до того, как предполагаемые атаки были осуществлены.
Двух мужчин, занимавшихся упаковкой и отправкой посылок, суд оправдал.
Прокуратура требовала для обвиняемых наказания в размере от двух лет и девяти месяцев до четырех лет и трех месяцев заключения. Защита, в свою очередь, настаивала на полном оправдании трех мужчин.
Осужденный уже отбыл назначенный ему срок во время предварительного заключения, поэтому дополнительно находиться в тюрьме он не будет.
Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия уже ведет гибридную войну против европейских стран. По его словам, западные спецслужбы расследуют ряд случаев саботажа, поджогов, шпионажа и других провокаций, связанных с российской деятельностью.
По данным разведки, российские спецслужбы могут готовить новые диверсии против критической инфраструктуры, а также сделки под "чужим флагом" в странах Балтии и Польши.