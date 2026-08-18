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В Германии украинец готовил диверсии по заказу РФ: его осудили

22:25 18.08.2026 Вт
3 мин
Украинец отправлял посылки с трекерами, которые могли стать частью более опасного плана
aimg Мария Науменко
В Германии украинец готовил диверсии по заказу РФ: его осудили Фото: полиция Германии (Getty Images)
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В Германии суд вынес приговор украинцу, обвинившемуся в шпионаже и подготовке диверсий в пользу России. Мужчину приговорили к 1 году и 3 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpa.

Решение принял Высший региональный суд Штутгарта. Двух других украинцев, проходивших по этому делу, суд оправдал.

По материалам дела, осужденный организовал отправку двух посылок с GPS-трекерами. Суд пришел к выводу, что он, вероятно, понимал возможное назначение этих устройств – слежку за объектами, которые могли стать целями будущих диверсий.

Председательствующий судья также отметил, что мужчина мог отдавать себе отчет: поручение он получил через посредника от российского государственного органа.

В то же время, доказательств того, что конкретные диверсионные атаки уже были детально спланированы, суд не нашел.

Что известно о деле

Трое мужчин в возрасте 22, 25 и 30 лет были задержаны в мае прошлого года. Задержания прошли в Кельне и Констанце в Германии, а также в швейцарском кантоне Тургау.

Их обвинили в участии в сговоре с целью саботажа транспортной сети компании по доставке посылок.

По версии прокуратуры, в марте 2025 года мужчины по доверенности российской разведки отправили две посылки с GPS-трекерами. Их должны были направить в Украину через украинскую почтовую службу. Устройства должны были помочь собрать информацию о маршрутах и особенностях работы компании.

По данным обвинения, российская сторона якобы передала поручение через посредников из Мариуполя.

Следующим этапом, как утверждала прокуратура, должна была стать отправка посылок с зажигательными устройствами. Они должны были сработать во время транспортировки.

Прокуроры заявляли, что таким образом планировалось нанести как можно больше вреда и посеять ощущение опасности среди населения. В то же время подготовку разоблачили еще до того, как предполагаемые атаки были осуществлены.

Двух мужчин, занимавшихся упаковкой и отправкой посылок, суд оправдал.

Прокуратура требовала для обвиняемых наказания в размере от двух лет и девяти месяцев до четырех лет и трех месяцев заключения. Защита, в свою очередь, настаивала на полном оправдании трех мужчин.

Осужденный уже отбыл назначенный ему срок во время предварительного заключения, поэтому дополнительно находиться в тюрьме он не будет.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия уже ведет гибридную войну против европейских стран. По его словам, западные спецслужбы расследуют ряд случаев саботажа, поджогов, шпионажа и других провокаций, связанных с российской деятельностью.

По данным разведки, российские спецслужбы могут готовить новые диверсии против критической инфраструктуры, а также сделки под "чужим флагом" в странах Балтии и Польши.

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