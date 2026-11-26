Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За словами німецького лідера, його нова ідея щодо допомоги Україні дійсно сподобалася багатьом союзниками у блоці.

Мерц звернув увагу на те, що підтримка Києва на тлі війни з Росією та довгостроковий бюджет Євросоюзу - це питання, які тісно взаємопов'язані.

"Якщо Європейський Союз щось фінансує, то робить це як Європейський Союз. А цей Європейський Союз складається з 27 членів, а не з 23 чи 24,", - пояснив канцлер ФРН.

Окрім того, Мерц нагадав партнерам, що допомога Україні допоможе якомога швидше завершити російські загарбницьку війну.

На його переконня, ніхто в Європі не може бути зацікавлений у нових потоках біженців з України, якщо російська агресія триватиме роками.

До речі, напередодні прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен публічно підтримав ідею Мерца щодо України. Як вважає політик, блок не повинен затверджувати наступний довгостроковий бюджет без згоди всіх країн-членів на участь у фінансуванні України.

Попри це, глава чеського уряду та президент Кіпру виступають проти прив'язування допомоги Україні до фінансування держав-членів Євросоюзу.