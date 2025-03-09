У Німеччині турбуються, що Трамп може відключити підтримку F-35
У Німеччини турбуються, що президент США Дональд Трамп може відключити підтримку винищувачів F-35. Побоювання виникли після того, як США припинили постачання зброї та розвідданих Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецькі газети Handelsblatt та Bild.
Співрозмовник Handelsblatt у військовій галузі закликав не панікувати і назвав малоймовірною можливість того, що США поставить ВПС Німеччини (Люфтваффе) в залежність і припинить підтримку.
"У цьому разі ми зможемо літати на F-35, поки в нас не скінчаться запчастини або машини не потребуватимуть оновлення системи", - сказало джерело видання.
Handelsblatt нагадує, що раніше у компанії Lockheed Martin вже виникали проблеми з програмним забезпеченням для винищувачів F-35. Це призвело до того, що постачання літаків до Данії, Норвегії та Бельгії відтермінували.
Заступник голови фракції Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) у Бундестазі Йоганн Вадефул заявив Handelsblatt, що блок не має намірів відмовлятися від контракту на F-35.
Але його однопартієць, депутат Бундестагу Інґо Ґедехенс вважає, що потрібно ретельніше вивчити цю проблему.
"Чи можуть американські системи озброєння, які ми закупили для Бундесверу, бути просто відключені імпульсивним рішенням Дональда Трампа? Звичайно, цього не можна допустити, і тому необхідно зараз же серйозно розглянути це питання", - заявив депутат.
Допомога Україні від США на паузі
Нагадаємо, США призупинили постачання військової допомоги Україні. Крім того, США скасували доступ України до розвідувальних даних.
За повідомленнями західних ЗМІ та посадовців, Британія, Франція та інші європейські партнери продовжують надавати Україні розвідувальні дані, але їх можливості менші.
Аналітики зазначають, що припинення доступ до розвідданих може негативно вплинути на фронт, особливо на можливість України завдавати далекобійних ударів.
Більше про те, чи зможе українська ППО протидіяти ворожим атакам без США - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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