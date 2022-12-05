В Німеччині цьогоріч підірвали рекордну кількість банкоматів

З початку 2022 року поліція Німеччини зафіксувала рекордну кількість підривів банкоматів - близько 450 разів.

Наразі в Міністерстві внутрішніх справ прогнозують, що до кінця року кількість підривів сягне 500, тоді як в попередньому році таких злочинів було 381.

В МВС повідомляють, що найчастіше зловмисниками є громадяни Нідерландів, адже німецькі банкомати, на відміну від нідерландських, не оснащені системою, яка захищає їх від підривів. В других у разі вибуху банкноти злипаються і стають непридатними для використання.

Правоохоронців непокоїть і той факт, що через вибухи можуть постраждати прохожі, або будинки, в яких вони розташовані.