В Германии в этом году взорвали рекордное количество банкоматов
С начала 2022 года полиция Германии зафиксировала рекордное количество подрывов банкоматов – около 450 раз.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Welt am Sonntag.
Сейчас в Министерстве внутренних дел прогнозируют, что к концу года количество подрывов составит 500, в то время как в предыдущем году таких преступлений было 381.
В МВД сообщают, что чаще всего злоумышленниками являются граждане Нидерландов, ведь немецкие банкоматы, в отличие от нидерландских, не оснащены системой, защищающей их от взрывов. Во вторых при взрыве банкноты слипаются и становятся непригодными для использования.
Правоохранителей беспокоит и тот факт, что из-за взрывов могут пострадать прохожие или дома, в которых они расположены.
Напомним, что совместными усилиями 11 стран было задержано 44 человека из одной из самых опасных криминальных сетей в Европейском союзе.
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