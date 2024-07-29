У Німеччині стався вибух на хімзаводі: постраждали 14 людей

У німецькому місті Людвігсхафен у понеділок, 29 липня, стався вибух на заводі хімічного концерну BASF. Постраждали 14 співробітників.

Про це повідомляє РБК Україна із посиланням на SWR .

За інформацією видання, про вибух на заводі в Людвігсхафені повідомили вранці 29 липня. Очевидці бачили великий стовп диму над будівлею.

На місце події викликали надзвичайників, поліцію та екологічну інспекцію. Причина вибуху наразі з'ясовується.

За даними BASF, у результаті вибуху 14 співробітників отримали легкі поранення, їм надали першу медичну допомогу на місці.

За попередніми даними, в результаті пожежі стався викид димових газів, тож жителів Людвігсхафена та населених пунктів неподалік попросили не відчиняти вікна та двері.

У BASF повідомили, що після вибуху на території заводу та в сусідніх районах громади Фрізенгайм виявили незначне перевищення рівня вуглеводнів, але небезпеки для населення немає.

Фото: у Німеччині стався вибух на хімзаводі (crash24.de)