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В Германии произошел взрыв на химзаводе: пострадали 14 человек

Людвигсхафен, Германия, Понедельник 29 июля 2024 18:07
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В Германии произошел взрыв на химзаводе: пострадали 14 человек Иллюстративное фото: в Германии произошел взрыв на химзаводе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В немецком городе Людвигсхафен в понедельник, 29 июля, произошел взрыв на заводе химического концерна BASF. Пострадали 14 сотрудников.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на SWR.

По информации издания, о взрыве на заводе в Людвигсхафене сообщили утром 29 июля. Очевидцы видели большой столб дыма над зданием.

На место происшествия вызвали чрезвычайников, полицию и экологическую инспекцию. Причина взрыва выясняется.

По данным BASF, в результате взрыва 14 сотрудников получили легкие ранения, им предоставили первую медицинскую помощь на месте.

По предварительным данным, в результате пожара произошел выброс дымовых газов, и жителей Людвигсхафена и населенных пунктов неподалеку попросили не открывать окна и двери.

В BASF сообщили, что после взрыва на территории завода и в соседних районах общины Фризенгайм обнаружили незначительное превышение уровня углеводородов, но опасности для населения нет.

В Германии произошел взрыв на химзаводе: пострадали 14 человек

Фото: в Германии произошел взрыв на химзаводе (crash24.de)

Напомним, 3 июля в американском штате Арканзас произошел взрыв на оборонном предприятии. Два человека получили ранения еще один человек пропал без вести.

А в мае мощный пожар вспыхнул на металлургическом заводе в столице Германии. Тогда часть Берлина накрыл токсический дым.

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