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В США стався вибух на оборонному підприємстві: є поранені

Україна, Середа 03 липня 2024 22:37
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В США стався вибух на оборонному підприємстві: є поранені Ілюстративне фото: в США стався вибух на оборонному підприємстві (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 3 липня, в американському штаті Арканзас стався вибух на оборонному підприємстві. Як наслідок двоє людей отримали поранення ще одна людина зникла безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Представник компанії повідомив, що вибух стався на заводі General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в Камдені, приблизно за 138 кілометрів на південь від Літл-Рока.

Спочатку компанія назвала це "інцидентом, пов'язаним з піротехнікою", але пізніше підтвердила, що це був вибух.

"Наразі ми працюємо з службами швидкого реагування і можемо підтвердити, що в результаті інциденту щонайменше двоє людей отримали поранення і одна людина зникла безвісти... Ми повністю співпрацюємо з органами влади, які проводять розслідування", - йдеться в заяві Берклі Уейлі з General Dynamics.

У заяві не міститься подробиць про ступінь тяжкості травм. Державний департамент США з надзвичайних ситуацій заявив, що стежить за ситуацією і готовий надати допомогу, але не надав додаткових подробиць.

Зауважимо, що General Dynamics - глобальна аерокосмічна та оборонна компанія. Завод у Камдені займає понад 880 000 квадратних футів виробничих і складських площ і підтримує такі військові програми, як ракети Hellfire і Javelin, а також різні мінометні боєприпаси.

Нагадаємо, в травні цього року у столиці Німеччині Берліні в будівельному комплексі компанії Diehl Metal Applications відбулась сильна пожежа.

Зауважимо, що компанія Diehl серед іншого виробляє системи протиповітряної оборони IRIS-T. Не виключається, що пожежа могла виникнути через диверсію.

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