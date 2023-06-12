У Німеччині стартують найбільші в історії НАТО авіанавчання

У навчаннях, які пройдуть 12-23 червня, беруть участь понад 20 країн-партнерів і близько 250 літаків, у тому числі F-35 виробництва Lockheed Martin Corp. США та Нідерландів, а також літаки-розвідники AWACS, дозаправники в повітрі та навіть транспортні авіаносії з Японії.

Зазначається, що навчання будуть проводити на чотирьох майданчиках в Німеччині, а також по одному в Нідерландах і Чехії.

Навчання проводитимуться в основному в трьох повітряних просторах на півночі, сході та півдні Німеччини, щоб перевірити здатність військово-повітряних сил реагувати на кризові ситуації в Європі на тлі загострення напруженості з Росією.

Райони навчань будуть використовуватися лише протягом чотирьох годин на день. У цей час вони будуть закриті для цивільного повітряного руху.

Комерційні рейси через повітряний простір Німеччини будуть змінювати маршрути та можуть незначно затримуватись.

Навчання відбуваються в той момент, коли військовий альянс планує ширшу реконструкцію своєї оборони, що стало більш актуальним після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Посилення НАТО

Після повномасштабного вторгнення Росії на Україну країни НАТО зайнялися зміцненням своїх рубежів. Низка держав збільшила свій контингент на Східному фланзі Альянсу, перекинувши туди додаткову техніку.

Останнім часом країни НАТО провели низку навчань. Так, нещодавно в Естонії почалися масштабні військові навчання, до яких залучені 50 кораблів країн-членів Альянсу.

Окрім того, країни НАТО збільшили свої витрати на оборону. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг закликає держави-члени витрачати щонайменше 2% від ВВП на оборону.

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