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Запаси виснажуються. Столтенберг закликає країни НАТО збільшити витрати на оборону

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П'ятниця 02 червня 2023 09:56
Запаси виснажуються. Столтенберг закликає країни НАТО збільшити витрати на оборону Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Альянс закликає країни-членів витрачати щонайменше 2% від ВВП на оборону. Союзники по НАТО повинні підписати більше контрактів з оборонними компаніями, щоб збільшити своє виробництво, адже їхні запаси боєприпасів виснажуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в коментарі Bloomberg.

"Нам потрібно насправді підписувати контракти, тому що тоді промисловість готова інвестувати та нарощувати виробництво", - сказав він.

Столтенберг додав, що НАТО запросив представників оборонної промисловості приєднатися до зустрічі міністрів оборони в Брюсселі пізніше цього місяця для сприяння контактам.

Глава НАТО висловив надію, що союзники також домовляться про план дій оборонної промисловості, коли лідери зберуться на саміті у Вільнюсі в липні, в якому буде описано, як збільшити виробництво та спільні закупівлі, а також як забезпечити оперативну сумісність і стандартизацію.

Альянс також погодився з новими інструкціями щодо бойових боєприпасів, включаючи 155-мм артилерійські снаряди, щоб забезпечити країни більшими запасами як для продовження підтримки України, так і для власних оборонних потреб.

"Поки що союзники вичерпали запаси, щоб мати змогу підтримати Україну - це нестабільний шлях, тому нам потрібно нарощувати виробництво, щоб виконати ці нові та амбітніші цілі", - сказав Столтенберг.

Норми щодо витрат на оборону в НАТО

Альянс збирається погодити нову обіцянку щодо витрат на оборону, яка стане головною темою обговорення міністрів оборони під час їхньої зустрічі. Згідно з нинішнім зобов’язанням, підписаним у 2014 році, союзники по НАТО погодилися витрачати 2% ВВП до 2024 року, але лише вісім із 31 члена наразі досягають цієї мети.

Столтенберг сказав, що дискусії ще тривають, але Альянс очікує, що союзники досягнуть 2% якнайшвидше, тому що війна в Україні продемонструвала нагальність цього.

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