В Германии стартуют крупнейшие в истории НАТО авиаучения

В учениях, которые пройдут 12-23 июня, принимают участие более 20 стран-партнеров и около 250 самолетов, включая F-35 производства Lockheed Martin Corp. США и Нидерландов, а также самолеты-разведчики AWACS, дозаправщики в воздухе и даже транспортные авианосители из Японии.

Учения будут проводить на четырех площадках в Германии, а также по одной в Нидерландах и Чехии.

Учения будут проводиться в основном в трех воздушных пространствах на севере, востоке и юге Германии, чтобы проверить способность военно-воздушных сил реагировать на кризисные ситуации в Европе на фоне обострения напряженности с Россией.

Районы обучения будут использоваться только в течение четырех часов в день. В это время они будут закрыты для гражданского воздушного движения.

Коммерческие рейсы через воздушное пространство Германии будут изменять маршруты и могут незначительно задерживаться.

Учения проходят в тот момент, когда военный альянс планирует более широкую реконструкцию своей обороны, что стало более актуальным после полномасштабного вторжения России в Украину.

Усиление НАТО

После полномасштабного вторжения России в Украину страны НАТО занялись укреплением своих рубежей. Ряд государств увеличил свой контингент на Восточном фланге Альянса, перекинув туда дополнительную технику.

В последнее время страны НАТО провели ряд учений. Так, недавно в Эстонии начались масштабные военные учения, к которым привлечены 50 кораблей стран-членов Альянса.

Кроме того, страны НАТО увеличили расходы на оборону. Генсек Альянса Йенс Столтенберг призывает государства-члены тратить не менее 2% от ВВП на оборону.

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