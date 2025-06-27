У Німеччині спалили вантажівки Бундесверу: підпал розслідують як диверсію

Що передувало

За день до цього один із російських Telegram-каналів опублікував фото ваговозів Бундесверу до та після займання, а також відео з місця пожежі. У дописі пропагандисти заявили, що нібито "їхні люди" навмисно знищили техніку, яка проходила ремонт і начебто мала бути передана Збройним силам України.

У відповідь Міністерство оборони Німеччини офіційно підтвердило інцидент і наголосило, що вантажівки, які згоріли в Ерфурті, не призначалися для передачі Україні.

"Це робочий інструмент війська", - заявила речниця німецького Міноборони, спростувавши таким чином твердження, висловлені в поширеному в Росії відео.

Розслідування підпалу на території цивільного підприємства взяло на себе Управління кримінальної поліції Тюрингії. У прокуратурі Ерфурта підтвердили виданню, що розслідують всі версії, зокрема й організацію підпалу з боку Росії.

Варто нагадати, що на тому ж підприємстві в Ерфурті у червні 2024 року також стався підпал військових автомобілів, але обставини того інциденту публічно не розголошувались.