Загоряння кількох ваговозів Бундесверу в Ерфурті, адміністративному центрі федеральної землі Тюрингія, стало приводом для російської пропаганди. Інцидент наразі розслідується як умисний підпал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
За день до цього один із російських Telegram-каналів опублікував фото ваговозів Бундесверу до та після займання, а також відео з місця пожежі. У дописі пропагандисти заявили, що нібито "їхні люди" навмисно знищили техніку, яка проходила ремонт і начебто мала бути передана Збройним силам України.
У відповідь Міністерство оборони Німеччини офіційно підтвердило інцидент і наголосило, що вантажівки, які згоріли в Ерфурті, не призначалися для передачі Україні.
"Це робочий інструмент війська", - заявила речниця німецького Міноборони, спростувавши таким чином твердження, висловлені в поширеному в Росії відео.
Розслідування підпалу на території цивільного підприємства взяло на себе Управління кримінальної поліції Тюрингії. У прокуратурі Ерфурта підтвердили виданню, що розслідують всі версії, зокрема й організацію підпалу з боку Росії.
Варто нагадати, що на тому ж підприємстві в Ерфурті у червні 2024 року також стався підпал військових автомобілів, але обставини того інциденту публічно не розголошувались.
Варто нагадати, що раніше у доповіді Бундесверу йшлося про те, що Росія, ймовірно, готується до можливої великомасштабної війни з НАТО. Припускається, що російський диктатор Володимир Путін має намір досягати своїх цілей силовим шляхом.
Нещодавно Альянс звернувся до Німеччини з проханням надати ще сім бригад - близько 40 тисяч військовослужбовців - для посилення оборони НАТО.
До того ж НАТО закликає союзників терміново посилити військову міць. Наразі вже розставлено пріоритети, зокрема:
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