Что предшествовало

За день до этого один из российских Telegram-каналов опубликовал фото тяжеловозов Бундесвера до и после возгорания, а также видео с места пожара. В заметке пропагандисты заявили, что якобы "их люди" намеренно уничтожили технику, которая проходила ремонт и якобы должна была быть передана Вооруженным силам Украины.

В ответ Министерство обороны Германии официально подтвердило инцидент и подчеркнуло, что грузовики, которые сгорели в Эрфурте, не предназначались для передачи Украине.

"Это рабочий инструмент войска", - заявила пресс-секретарь немецкого Минобороны, опровергнув таким образом утверждения, высказанные в распространенном в России видео.

Расследование поджога на территории гражданского предприятия взяло на себя Управление криминальной полиции Тюрингии. В прокуратуре Эрфурта подтвердили изданию, что расследуют все версии, в том числе и организацию поджога со стороны России.

Стоит напомнить, что на том же предприятии в Эрфурте в июне 2024 года также произошел поджог военных автомобилей, но обстоятельства того инцидента публично не разглашались.