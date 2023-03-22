У Німеччині за символіку "рашистів" чоловіка зобов'язали задонатити українцям
В місті Вісбаден, Німеччина, суд зобов'язав чоловіка заплатити штраф організації, яка надає допомогу українцям через те, що він ходив на роботу у футболці з літерою "Z", яка символізує вторгнення РФ в Україну.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
За інформацією видання чоловік одягав на роботу футболку із "рашистською" символікою, яку йому подарував його товариш росіянин, бо його роботодавець вивісив над будівлею компанії прапор України.
Чоловік живе в Німеччині з 1992 року і є громадянином цієї країни, однак у нього російське коріння. На суді він заявив, що споживав всю інформацію з російських ЗМІ і думав, що в Україні прийшли до влади "нацисти". Після того як на війні загинув син його близького друга, він почав дивитися більше новин у німецьких ЗМІ.
Чоловіка зобов’язали здійснити п'ять платежів по 300 євро альянсу організацій Deutschland hilft, які збирають донати для допомоги постраждалим від війни українцям.
Раніше ми повідомляли, що безкоштовний евакуаційний поїзд із польської станції Перемишль до німецького міста Ганновер продовжили до травня 2023 року.
Нагадаємо, Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російська загарбницька війна в Україні не може завершитися швидко.
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