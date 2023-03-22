ua ru
Ср, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Германии за символику "рашистов" мужчину обязали задонатить украинцам

Новина українською →
Германия, Среда 22 марта 2023 00:59
В Германии за символику "рашистов" мужчину обязали задонатить украинцам Фото: Мужчину в Германии оштрафовали за русскую символику (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В городе Висбаден, Германия, суд обязал мужчину заплатить штраф организации, оказывающей помощь украинцам из-за того, что он ходил на работу в футболке с буквой "Z", символизирующей вторжение РФ в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По информации издания, мужчина одевал на работу футболку с "рашистской" символикой, которую ему подарил его товарищ россиянин, потому что его работодатель вывесил над зданием компании флаг Украины.

Человек живет в Германии с 1992 года и является гражданином этой страны, однако у него российские корни. На суде он заявил, что потреблял всю информацию из российских СМИ и думал, что в Украине пришли к власти "нацисты". После того, как на войне погиб сын его близкого друга, он начал смотреть больше новостей в немецких СМИ.

Мужчину обязали совершить пять платежей по 300 евро альянса организаций Deutschland hilft, которые собирают донаты для помощи пострадавшим от войны украинцам.

Ранее мы сообщали, что бесплатный эвакуационный поезд с польской станции Перемышль в немецкий город Ганновер продлили до мая 2023 года.

Напомним, Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российская захватническая война в Украине не может завершиться быстро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд Война России против Украины
NEWS
Украина и МВФ договорились о программе на 15 млрд долларов
Украина и МВФ договорились о программе на 15 млрд долларов
DAILY
Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе