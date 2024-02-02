У Німеччині "шукають дані" про чоловіків для передачі їх у ТЦК. Посол розкрив фейк росіян

У чому полягає фейк

За словами посла, росіяни поширили дезінформацію, що нібито Україна просить Німеччину надати відомості навіть не про українців, а взагалі про всіх повнолітніх чоловіків, які беруть участь у якихось там мітингах.

Фото: Фейковий лист (facebook.com)

"Далі могла б стояти фраза "Київський режим відправить у неправедний бій усіх", але в останній момент товариш майор все ж дав слабину", - написав він.

Росіяни істерять через збільшення допомоги Україні з боку Німеччини

Він уточнив, що Україна ніяких подібних відомостей не збирає і збирати не планує, бо є важливіші завдання.

Макєєв підкреслив, що росіяни бачать послідовне збільшення Німеччиною військової підтримки України і злякано і незграбно називають його "почастішанням акцій на підтримку армії України".

Що передувало

Нагадаємо, ще в середині грудня міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс розповів про те, що його країна готова видавати Україні військовозобов'язаних чоловіків.

Пізніше чиновник уточнив, що такої можливості Естонія поки не має, оскільки для цього потрібна окрема угода між країнами і як мінімум рішення на рівні уряду.

Такі висловлювання пролунали на тлі заяв міністра оборони України Рустема Умєрова щодо наміру призивати українських чоловіків, які перебувають за кордоном.

Нещодавно секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов сказав, що Україна не має можливості примусово повернути військовозобов'язаних, які зараз перебувають за кордоном.