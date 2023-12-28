У Естонії поки немає можливості видавати Україні військовозобов'язаних чоловіків, - глава МВС

Естонія, згідно з міжнародним правом, не може передавати Україні військовозобов'язаних чоловіків. Для цього як мінімум потрібне відповідне рішення уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса у Facebook .

Він зазначив, що його слова про готовність видати Україні її військовозобов'язаних громадян, які перебувають на території Естонії, було трохи спотворено.

"Важливо однозначно підкреслити: у мене, як міністра внутрішніх справ, або в естонської держави, звичайно ж немає мети почати гнати на фронт українських чоловіків мобілізаційного віку, що тут живуть", - додав Ляенеметс.

Водночас він додав, що якби Україна звернулася до Естонії за допомогою в мобілізації українських громадян, які проживають на території країни, то від цього прохання "було б досить складно відмовитися". Відмова стала б поворотом спиною до України, яка перебуває у стані війни.

"Однак слід сказати, що сьогодні (для видачі військовозобов'язаних чоловіків Україні - ред.) у нас немає такої можливості, згідно з міжнародним правом. Для цього потрібна окрема угода між країнами і як мінімум рішення на урядовому рівні", - підсмикнув глава МВС.

Міністр вважає, що українцям, які проживають у країні, потрібно дати чіткий сигнал: Естонія нікого звідси не прожене і не працюватиме над відправкою біженців на фронт.

Що передувало

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Естонії минулого тижня заявив про те, що його країна готова видавати Україні військовозобов'язаних українців.

Потім заввідділом політики у сфері прикордонної охорони та міграції міністерства внутрішніх справ Естонії Янек Мягі уточнив, що Україна не зверталася до Естонії із проханням про видачу військовозобов'язаних.

Ці заяви були зроблені після того, як міністр оборони України Рустем Умєров розповів про наміри призвати до армії чоловіків-українців, які мешкають за кордоном.