У Німеччині розслідують можливу диверсію проти судна ВМФ, - Spiegel

Прокуратура у німецькому Ростоку, ймовірно, проводить розслідування за підозрою у диверсії проти судна військового флоту Німеччини. Інцидент стався ще у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За даними ЗМІ, минулого року, під час стоянки на верфі Tamsen у Ростоку на Балтійському морі, тральщику-шукачу мін хтось обрізав кабелі, розташовані за зовнішніми люками судна. Однак експерти виключили версію про спробу їхньої крадіжки, наразі основна версія - саботаж.

Зазначається, що цей інцидент став другим підозрілим випадком на флоті за відносно короткий проміжок часу. Адже з’ясувалося, що наприкінці 2024 року невідомі особи намагалися завдати серйозної шкоди нещодавно добудованому корвету Emden.

Тоді у його рухову систему було скинуто десятки кілограмів дрібних металевих елементів. Якби цього ніхто не помітив, вони б завдали великої шкоди під час руху і корабель виявився би виведеним з ладу на тривалий час.

У прокуратурі Ростока на запит Spiegel підтвердили, що ведуть розслідування за підозрами у диверсії, але через чутливість питання не можуть дати детальних коментарів.

Варто нагадати, що у квітні минулого року федеральна прокуратура Німеччини заявила про затримання двох російських диверсантів. Їх підозрюють у планах атак на військові об'єкти на території країни, зокрема американські.

За даними ЗМІ, зловмисники хотіли організувати диверсію на армійській базі Графенвер, де українських захисників навчають на американських танках Abrams.