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У Німеччині розповіли, від чого залежить початок переговорів щодо членства України у ЄС

Берлін, Середа 08 листопада 2023 16:09
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У Німеччині розповіли, від чого залежить початок переговорів щодо членства України у ЄС Фото: у Німеччині розповіли, від чого залежить початок переговорів щодо членства України в ЄС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Рішення лідерів країн Європейського союзу щодо початку вступних переговорів з Україною залежатиме від двох чинників. Один з них стосується реформ.

Про це заявив прессекретар німецького уряду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Він зазначив, що початок переговорів залежатиме від того, наскільки успішно Україна проведе реформи і виконає критерії для вступу в блок.

При цьому прессекретар додав, що Німеччина перед ухваленням рішення щодо переговорів "ретельно вивчить" рекомендації Єврокомісії.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 8 листопада, Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн-претендентів на шляху до вступу в Євросоюз.

Зокрема, відомство рекомендувало країнам ЄС розпочати переговори про вступ України до блоку.

У свою чергу глава ЄК Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна виконала вже 90% реформ, на які від неї очікував Євросоюз. Умовою для початку переговорів є виконання незавершених реформ у майбутньому.

Рішення про початок переговорів з Україною лідери країн ЄС можуть ухвалити вже 14 грудня під час саміту.

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