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Стефанішина про додаткові умови для вступу України в ЄС: 14 грудня буде фінальне рішення

Середа 08 листопада 2023 15:20
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Стефанішина про додаткові умови для вступу України в ЄС: 14 грудня буде фінальне рішення Фото: міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Європейська рада може зобов'язати Україну виконати додаткові завдання перед початком переговорів про вступ до ЄС. Фінальне рішення очікується 14 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину в ефірі телемарафону.

"Європейська комісія, визначаючи чотири додаткові очікування щодо антикорупційної реформи, антиолігархічного законодавства в частині лобіювання та нацменшин не визначили це як рекомендації", - сказала Стефанішина.

За її словами, лідери ЄС просять Європейську раду зобов'язати Україну виконати ці завдання перед тим, як Єврокомісія почне свою формальну роботу.

"Не факт що лідери саме таким чином підтримають бачення Єврокомісії. До того ж деякі з цих завдань мають бути ухвалені найближчим часом. Думаю, що ще 14 грудня ми будемо бачити фінальне рішення. І тільки після цього будемо розуміти наступні кроки", - додала міністр.

Вступ України до ЄС

Україна ще у 2022 році набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Але для того, щоб стати членом ЄС, необхідно виконати 7 умов. За даними Reuters, Україна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС.

Раніше віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина говорила, що виконання двох умов "це дуже хороший результат". Вона нагадала, що деякі країни Західних Балкан "роками йдуть до того прогресу, де ми є, і виконання однієї рекомендації - це фактично національне свято".

Додамо, що 7 листопада ЗМІ дізналися деталі "секретного" документа Єврокомісії щодо України. Журналісти з'ясували, що ЄК вважає повністю виконаними 4 із 7 критеріїв для початку переговорів України щодо вступу до ЄС.

А сьогодні Європейська комісія опублікувала звіт про прогрес, досягнутий Україною та іншими країнами-претендентами на шляху приєднання до ЄС. У ньому вона рекомендувала розпочати переговори щодо вступу нашої країни в Європейський союз.

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