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В Германии рассказали, от чего зависит начало переговоров о членстве Украины в ЕС

Берлин, Среда 08 ноября 2023 16:09
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В Германии рассказали, от чего зависит начало переговоров о членстве Украины в ЕС Фото: в Германии рассказали, от чего зависит начало переговоров о членстве Украины в ЕС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Решение лидеров стран Европейского союза о начале вступительных переговоров с Украиной будет зависеть от двух факторов. Один из них касается реформ.

Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Он отметил, что начало переговоров будет зависеть от того, насколько успешно Украина проведет реформы и выполнит оставшиеся критерии для вступления в блок.

При этом пресс-секретарь добавил, что Германия перед принятием решения по переговорам "тщательно изучит" рекомендации Еврокомиссии.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 8 ноября, Европейская комиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и других стран-претендентов на пути ко вступлению в Евросоюз.

В частности, ведомство рекомендовало странам ЕС начать переговоры о вступлении Украины в блок.

В свою очередь глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина выполнила уже 90% реформ, которые от нее ожидал Евросоюз. Условием для начала переговоров является выполнение незавершенных реформ в дальнейшем.

Решение о начале переговоров с Украиной лидеры стран ЕС могут принять уже 14 декабря во время саммита.

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