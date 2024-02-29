У Німеччині розпочалися мирні переговори Вірменії та Азербайджану

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок відвідала обидві країни у листопаді, а канцлер Олаф Шольц зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки цього місяця.

"І прем'єр-міністр Пашинян, і президент Алієв заявили, що готові до миру і готові вирішувати невирішені питання виключно мирним шляхом", - заявила Бербок.

За її словами, тридцять років конфлікту принесли величезні страждання, втрати життя та глибокі шрами для обох сторін.

Зазначається, що Бербок зустрілася окремо зі своїми азербайджанськими та вірменськими колегами у середу, перш ніж провести тристоронню зустріч.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня 2023 року Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. У регіоні розпочалася військова операція азербайджанської армії.

Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану 86,6 тисяч кв. км, що включає Нагірний Карабах. Проте мирна угода між Вірменією та Азербайджаном досі не укладена.

У січні 2024 року Алієв заявив, що країни створили основні умови для підписання мирного договору. Проте 13 лютого Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного у нанесенні ударів, внаслідок яких поранення отримали вірменські військові. Днями Пашинян та Алієв також провели зустріч у Мюнхені. Алієв назвав її "конструктивною".