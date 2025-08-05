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Дональд Трамп Війна в Україні

У Німеччині розкритикували "ядерну" суперечку Трампа з Медведєвим

Фото: у Німеччині розкритикували "ядерну" суперечку Трампа з Медведєвим (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Берліні закликали жорстко відреагувати на ядерну риторику США та РФ. Занепокоєння висловив колишній лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel

У коментарі виданню політик назвав словесний обмін між президентом США Дональдом Трампом і  заступником голови Ради безпеки РФ Дмитром Медведєвим "не тільки нечутливим та безрозсудним, але й безвідповідальним".

Він нагадав про трагедію атомних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі у серпні 1945 року, наголосивши, що "застосування ядерної зброї - це не те, з чим можна жартувати".

Мютценіх також розкритикував відсутність реакції з боку німецьких політиків на заяви Трампа. 

"Якщо чинний президент, особливо партнер у спільному військовому альянсі, говорить про це публічно в нахабній та дурній манері, я б очікував чіткої опозиції з боку федерального уряду", - зазначив він.

Ультиматум Трампа і погрози Медведєва

28 липня президент США Дональд Трамп переглянув свій попередній ультиматум Кремлю щодо мирної угоди з Україною, скоротивши відведений термін із 50 до 10 днів - до 8 серпня.

У Кремлі відповіли, що продовжують т.зв. "СВО", а Медведєв назвав вимогу Трампа "кроком до війни Росії та США".

У відповідь Трамп порадив Медведєву стежити за словами, і додав, що він "ступає на дуже небезпечну територію".

Після цього заступник голови Ради безпеки РФ опублікував пост, у якому закликав американського президента згадати "свої улюблені фільми про "ходячих мерців", а також те, як може бути небезпечною неіснуюча в природі "мертва рука"".

Трамп своєю чергою відповів на ядерні погрози Медведєва, наказавши розмістити "у відповідних регіонах" два атомні підводні човни.

Що відомо про перекидання американських атомних човнів ближче до Росії - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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