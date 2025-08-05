В Германии раскритиковали "ядерный" спор Трампа с Медведевым

В комментарии изданию политик назвал словесный обмен между президентом США Дональдом Трампом и заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым "не только нечувствительным и безрассудным, но и безответственным".

Он напомнил о трагедии атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, подчеркнув, что "применение ядерного оружия - это не то, с чем можно шутить".

Мютцених также раскритиковал отсутствие реакции со стороны немецких политиков на заявления Трампа.

"Если действующий президент, особенно партнер по совместному военному альянсу, говорит об этом публично в наглой и глупой манере, я бы ожидал четкой оппозиции со стороны федерального правительства", - отметил он.