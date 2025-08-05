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Дональд Трамп Война в Украине

В Германии раскритиковали "ядерный" спор Трампа с Медведевым

Фото: в Германии раскритиковали "ядерный" спор Трампа с Медведевым (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Берлине призвали жестко отреагировать на ядерную риторику США и РФ. Беспокойство выразил бывший лидер Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel

В комментарии изданию политик назвал словесный обмен между президентом США Дональдом Трампом и заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым "не только нечувствительным и безрассудным, но и безответственным".

Он напомнил о трагедии атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, подчеркнув, что "применение ядерного оружия - это не то, с чем можно шутить".

Мютцених также раскритиковал отсутствие реакции со стороны немецких политиков на заявления Трампа.

"Если действующий президент, особенно партнер по совместному военному альянсу, говорит об этом публично в наглой и глупой манере, я бы ожидал четкой оппозиции со стороны федерального правительства", - отметил он.

 

Ультиматум Трампа и угрозы Медведева

28 июля президент США Дональд Трамп пересмотрел свой предыдущий ультиматум Кремлю по мирному соглашению с Украиной, сократив отведенный срок с 50 до 10 дней - до 8 августа.

В Кремле ответили, что продолжают т.н. "СВО", а Медведев назвал требование Трампа "шагом к войне России и США".

В ответ Трамп посоветовал Медведеву следить за словами, и добавил, что он "ступает на очень опасную территорию".

После этого замглавы Совета безопасности РФ опубликовал пост, в котором призвал американского президента вспомнить "свои любимые фильмы о "ходячих мертвецах", а также то, как может быть опасной несуществующая в природе "мертвая рука"".

Трамп в свою очередь ответил на ядерные угрозы Медведева, приказав разместить "в соответствующих регионах" две атомные подводные лодки.

Что известно о переброске американских атомных лодок ближе к России - читайте в материале РБК-Украина.

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