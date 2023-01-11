У Німеччині розкритикували Макрона за його дії щодо постачання Україні легких танків

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона за його дії щодо постачання Україні легких бойових танків AMX-10 RC.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Я не знаю, чому президент Франції пішов вперед", - сказав Клінгбайл. За його словами, сигнал Україні й особливо Росії "безумовно був би ще сильнішим", якби Німеччина, Франція та США оголосили про своє рішення з цього приводу одночасно.