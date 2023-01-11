У Німеччині розкритикували Макрона за його дії щодо постачання Україні легких танків
Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона за його дії щодо постачання Україні легких бойових танків AMX-10 RC.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
"Я не знаю, чому президент Франції пішов вперед", - сказав Клінгбайл.
За його словами, сигнал Україні й особливо Росії "безумовно був би ще сильнішим", якби Німеччина, Франція та США оголосили про своє рішення з цього приводу одночасно.
Нагадаємо, 4 січня президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв Володимиру Зеленському передати Україні легкі колісні танки AMX-10 RC для боротьби проти російської агресії.
Після заяви Макрона 5 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден також оголосили про поставку в Україну бойових машин піхоти.
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