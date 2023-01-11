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У Німеччині розкритикували Макрона за його дії щодо постачання Україні легких танків

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Німеччина, Середа 11 січня 2023 15:57
У Німеччині розкритикували Макрона за його дії щодо постачання Україні легких танків Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона за його дії щодо постачання Україні легких бойових танків AMX-10 RC.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Я не знаю, чому президент Франції пішов вперед", - сказав Клінгбайл.

За його словами, сигнал Україні й особливо Росії "безумовно був би ще сильнішим", якби Німеччина, Франція та США оголосили про своє рішення з цього приводу одночасно.

Нагадаємо, 4 січня президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв Володимиру Зеленському передати Україні легкі колісні танки AMX-10 RC для боротьби проти російської агресії.

Після заяви Макрона 5 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден також оголосили про поставку в Україну бойових машин піхоти.

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