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В Германии раскритиковали Макрона за его действия относительно поставки Украине легких танков

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Германия, Среда 11 января 2023 15:57
В Германии раскритиковали Макрона за его действия относительно поставки Украине легких танков Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его действия по поводу поставки Украине легких боевых танков AMX-10 RC.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Я не знаю, почему президент Франции пошел вперед", - сказал Клингбайл.

По его словам, сигнал Украине и особенно России "безусловно был бы еще сильнее", если бы Германия, Франция и США объявили о своем решении на этот счет одновременно.

Напомним, 4 января президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому передать Украине легкие колесные танки AMX-10 RC для борьбы с российской агрессией.

После заявления Макрона 5 января канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден также объявили о поставке в Украину боевых машин пехоты.

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