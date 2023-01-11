В Германии раскритиковали Макрона за его действия относительно поставки Украине легких танков

Лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его действия по поводу поставки Украине легких боевых танков AMX-10 RC.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Я не знаю, почему президент Франции пошел вперед", - сказал Клингбайл. По его словам, сигнал Украине и особенно России "безусловно был бы еще сильнее", если бы Германия, Франция и США объявили о своем решении на этот счет одновременно.