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В Германии раскрыли свои планы на газопровод "Северный поток-2"

16:14 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
В Германии раскрыли свои планы на газопровод "Северный поток-2" Фото: часть российского газопровода "Северный поток-2" (Getty Images)
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Германия получала от США предложения перезапустить "Северный поток-2", чтобы возобновить поставки российского газа в Европу. Однако страна не собирается идти на этот шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ федерального правительства Германии на парламентский запрос депутатов партии "Альтернатива для Германии".

"Северный поток-2" не будет работать

В федеральном правительстве Германии подчеркнули, что запуск российского газопровода "Северный поток-2" сейчас не рассматривается.

"Для федерального правительства вопрос ввода в эксплуатацию Nord Stream 2 не стоит. Кроме того, процедура сертификации Nord Stream 2 остается приостановленной" , - говорится в документе.

Правительство напомнило, что после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия начала постепенно ограничивать поставки природного газа в Германию. Еще до диверсий на газопроводах в сентябре 2022 года поставки были полностью прекращены.

Эти действия в ФРГ расценивают как свидетельство ненадежности России как поставщика энергоресурсов.

Действия Евросоюза

ЕС ввел масштабные санкции против российского энергетического сектора из-за агрессии против Украины. В рамках стратегии REPowerEU Евросоюз взял курс на постепенное прекращение энергетической зависимости от РФ. Федеральное правительство полностью разделяет эти действия.

Предложения США

Разговорам о перезапуске "Северного потока" предшествовал ряд сообщений о переговорах между Вашингтоном и Кремлем. В феврале будто бы представители России и США проводили тайные переговоры по возобновлению работы газопровода в сотрудничестве с американской стороной.

В октябре источники сообщали, что советник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев и зять президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера обсудили возможность привлечения американского инвестора к проекту.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа предлагала Украине возобновить транзит российского газа в Европу в рамках мирного соглашения. Европейские чиновники восприняли эту идею резко негативно.

В разговорах США и России упоминали и газопровод "Северный поток-2". Один из источников назвал его перезапуск в случае мирного соглашения "самым простым шагом".

Кроме того, Центральное разведывательное управление США знало о плане подрыва российских газопроводов "Северный поток" еще на начальном этапе его подготовки.

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