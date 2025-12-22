У Німеччині за рік зафіксували понад 1000 невідомих дронів над військовими об’єктами

Документ складається вперше та акумулює всі дані про підозрілі інциденти, зокрема інформацію, надану Бундесвером. Найчастіше об’єктами спостереження ставали військові частини, аеропорти та об’єкти критичної інфраструктури - зокрема підприємства оборонної промисловості та портові споруди.

Глава BKA Хольгер Мюнх заявив, що наразі у Німеччині спостерігається "виражений рівень загрози", пов’язаний з активністю дронів. Водночас він наголосив, що не у всіх випадках можна з абсолютною впевненістю встановити, хто саме керує безпілотниками.

За словами Мюнха, ідентифікація операторів дронів залишається надзвичайно складною. Проте у багатьох випадках, на його думку, йдеться про діяльність, яка має ознаки контрольованої державою та спрямована на поширення невизначеності й тиску.

Окрім психологічного ефекту, такі польоти можуть мати й розвідувальну мету. Зокрема, безпілотники фіксуються над військовими об’єктами, де проходять підготовку українські військові. За словами глави BKA, дрони можуть збирати дані про смартфони, що перебувають у зоні польоту, аби згодом ідентифікувати їх уже безпосередньо на фронті в Україні.