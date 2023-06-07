У Німеччині пройдуть найбільші навчання з розгортання авіації в історії НАТО

У Німеччині пройдуть найбільші навчання країн-членів НАТО з повітряного розгортання над Європою на знак демонстрації сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Повідомляється, що у навчаннях Air Defender 23, які пройдуть 12-23 червня, візьмуть участь 10 тисяч учасників і 250 літаків із 25 країн, які відповідатимуть на симуляцію нападу на країну-члена НАТО.

Тільки США направляють 2 тисячі військовослужбовців Нацгвардії та близько 100 літаків для участі в тренувальних маневрах 12-23 червня.

"Це навчання буде справді вражаючим для будь-кого, хто спостерігатиме, і ми нікого не змушуємо дивитися", - сказала посол США в Німеччині Емі Гутманн.

Вона додала, що навчання продемонструють спритність і швидкість союзницьких сил НАТО як перших служб реагування.

"Я була би дуже здивований, якби будь-який світовий лідер не звернув увагу на те, що це свідчить про дух цього альянсу, що означає силу цього альянсу. І це включає пана Путіна", - сказала посол.

Навчання планували кілька років

Навчання планувалися провести кілька років, проте повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило НАТО серйозно підготуватися до можливості нападу на її територію.

У навчаннях братимуть участь і Швеція, яка сподівається приєднатися до альянсу, а також Японія.

"Ми показуємо, що територія НАТО є нашою червоною лінією, що ми готові захищати кожен сантиметр цієї території", - сказав генерал-лейтенант Інго Герхарц з ВПС Німеччини, який координує навчання.

При цьому союзники по НАТО, наприклад, не будуть виконувати рейси в бік Калініграда, адже навчання призначені для захисту.

Водночас директор Повітряної національної гвардії США Майкл А. Лох, сказав, що навчання виходять за рамки стримування.

"Йдеться про готовність наших сил. Йдеться про координацію не лише всередині НАТО, але й з іншими нашими союзниками та партнерами за межами НАТО", - сказав він.

За його словами, навчання стануть можливістю для молодих американських авіаторів, багато з яких в основному отримали досвід служби на Близькому Сході, налагодити відносини з союзниками в Європі та підготуватися до іншого військового сценарію.

"Тож мова йде про встановлення того, що означає виступати проти великої держави, у змаганні великих держав", - сказав він.

При цьому влада заявила, що навчання призведуть до певних збоїв у цивільних рейсах у Європі протягом цього періоду.

Посилення НАТО

Після повномасштабного нападу Росії на Україну країни НАТО зайнялися зміцненням своїх рубежів. Низка країн збільшила свій контингент на Східному фланзі Альянсу, перекинувши додаткову техніку на випадок військової агресії РФ.

За останній час країни НАТО провели низку масштабних навчань. Так, нещодавно в Естонії почалися масштабні військові навчання, до яких залучені 50 кораблів країн-членів Альянсу.

До того ж, країни НАТО збільшили свої витрати на оборону. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг закликає держави-члени витрачати щонайменше 2% від ВВП на оборону.

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