В Германии пройдут крупнейшие учения по развертыванию авиации в истории НАТО

В Германии пройдут крупнейшие учения стран-членов НАТО по воздушному развертыванию над Европой в знак демонстрации силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Сообщается, что в учениях Air Defender 23, которые пройдут 12-23 июня, примут участие 10 тысяч участников и 250 самолетов из 25 стран, которые будут отвечать на симуляцию нападения на страну-члена НАТО.

Только США направляют 2 тысяч военнослужащих Нацгвардии и около 100 самолетов для участия в тренировочных маневрах 12-23 июня.

"Эти учения будет действительно впечатляющими для любого, кто будет наблюдать, и мы никого не заставляем смотреть", - сказала посол США в Германии Эми Гутманн.

Она добавила, что учения продемонстрируют ловкость и быстроту союзнических сил НАТО как первых служб реагирования.

"Я была бы очень удивлена, если бы любой мировой лидер не обратил внимание на то, что это свидетельствует о духе этого альянса, что означает силу этого альянса. И это включает Путина", - сказала посол.

Учения планировали несколько лет

Учения планировали провести несколько лет, однако полномасштабное вторжение России в Украину заставило НАТО серьезно подготовиться к возможности нападения на ее территорию.

В учениях примут участие и Швеция, которая надеется присоединиться к Альянсу, а также Япония.

"Мы показываем, что территория НАТО является нашей красной линией, что мы готовы защищать каждый сантиметр этой территории", - сказал координирующий учение генерал-лейтенант Инго Герхарц из ВВС Германии.

При этом союзники по НАТО, например, не будут выполнять рейсы в сторону Калининграда, ведь учения предназначены для защиты.

В то же время директор Воздушной национальной гвардии США Майкл А. Лох сказал, что учения выходят за рамки сдерживания.

"Речь идет о готовности наших сил. Речь идет о координации не только внутри НАТО, но и с другими нашими союзниками и партнерами за пределами НАТО", - сказал он.

По его словам, учения станут возможностью для молодых американских авиаторов, многие из которых в основном получили опыт службы на Ближнем Востоке, наладить отношения с союзниками в Европе и подготовиться к другому военному сценарию.

"Итак, речь идет об установлении того, что значит выступать против великого государства, в соревновании великих государств", - сказал он.

При этом власти заявили, что учения приведут к определенным сбоям в гражданских рейсах в Европе в течение этого периода.

Усиление НАТО

После полномасштабного нападения России на Украину страны НАТО занялись укреплением своих рубежей. Ряд стран увеличили свой контингент на Восточном фланге Альянса, перекинув дополнительную технику на случай военной агрессии РФ.

В последнее время страны НАТО провели ряд масштабных учений. Так, недавно в Эстонии начались масштабные военные учения, к которым привлечены 50 кораблей стран-членов Альянса.

К тому же, страны НАТО увеличили свои расходы на оборону. Генсек Альянса Йенс Столтенберг призывает государства-члены тратить не менее 2% от ВВП на оборону.

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