У Німеччині провели обшуки за підозрою у підтримці бойовиків РФ на Донбасі

Як повідомив речник прокуратури, одного з підозрюваних звинувачують в тому, що він протягом кількох років організовував збвр коштів та перевезення товарів до окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей.

За даними правоохоронців, чоловік перебуває під слідством за підозрою у підтримці терористичної організації за кордоном. Як повідомляється, обшукане майно розташоване в районі Даме-Шпревальд.

Деталей обшуку у німецькій прокуратурі не повідомили, арештів також не проводили.