Естонія депортувала громадянина України за співпрацю з ФСБ
Естонія видворила та передала українській владі громадянина України Станіслава Матлака. Він підтримував контакти з російською ФСБ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
За пропозицією Поліції безпеки Естонії (КаПо) Департамент поліції та прикордонної охорони анулював посвідку на проживання Матлака з міркувань національної безпеки. Він проживав у країні з 2019 року.
КаПо встановила, що українець мав контакти з російською спецслужбою ФСБ і своїми діями підтримував агресію Росії проти України. Департамент поліції та прикордонної охорони видворив Матлака з території Естонії та передав його українській владі для подальших дій.
"Усі іноземні громадяни, які проживають і перебувають в Естонії, а також громадяни Естонії зобов'язані повідомляти Поліції безпеки про контакти з іноземними спецслужбами", - зазначила прессекретар КаПо Марта Тууль.
Вона закликала тих, хто опинився під впливом ворожих розвідок, звертатися до Поліції безпеки за адресою kapo@kapo.ee.
"Естонія - демократична держава, яка підтримує людей. Але надзвичайно важливо, щоб самі громадяни проявляли ініціативу та бажання вийти з пасток, у які потрапили через дії ворожих спецслужб", - підкреслила Тууль.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Німеччині та Швейцарії правоохоронці затримали трьох громадян України. Ії підозрюють у спробі відправити посилки з вибуховими пристроями за дорученням російських спецслужб.
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